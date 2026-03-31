The Times: Страна Басков попросила власти Испании передать ей «Гернику» Пикассо

Картина «Герника» Пабло Пикассо оказалась в центре политического торга между властями Страны Басков и Испании, пишет The Times. Глава правительства баскского Иманоль Прадалес добивается временной передачи картины из Мадрида в Бильбао.

«Герника» Пабло Пикассо в Центре искусств королевы Софии

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters «Герника» Пабло Пикассо в Центре искусств королевы Софии

Власти Страны Басков неоднократно и безуспешно пытались перевезти «Гернику» в столицу региона, однако получали отказ: эксперты считали произведение Пикассо слишком хрупким. На этот раз шансы басков выше: премьер-министр Испании Педро Санчес и его правительство слишком сильно зависят от поддержки басков, отмечает газета. Господин Прадалес уже заявил, что отказ рассматривать вопрос о передаче картины «был бы серьезной политической ошибкой». Как отмечает The Times, господин Санчес не отказал в просьбе сразу, а передал ее на рассмотрение Министерству культуры страны.

Пабло Пикассо написал «Гернику» в 1937 году, картина посвящена бомбардировке этого города немецким легионом «Кондор» 26 апреля того же года во время гражданской войны в Испании. С 1992-го «Герника» выставлена в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.

Правительство Страны Басков хочет выставить картину в Музее Гуггенхайма в Бильбао к 90-летней годовщине первого баскского правительства, созданного в октябре 1936 года, и бомбардировки Герники в 1937-м.

Яна Рождественская