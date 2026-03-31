Никол Пашинян добрался до Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 1 апреля совершит свой первый в 2026 году визит в Россию. Российской-армянский диалог пройдет в непростых условиях, учитывая неготовность Еревана к участию Москвы в американо-армянском проекте «Маршрут Трампа», а также конфликт властей Армении и Армянской апостольской церкви, вызвавший преследование священнослужителей. В преддверии парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня, одним из ключевых вопросов избирательной гонки станут отношения с Россией. Это вынуждает Никола Пашиняна активизировать контакты с Москвой, чтобы снять звучащие в его адрес обвинения в проведении антироссийской политики.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Накануне визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян, фирменным политическим стилем которого стали «хождения в народ», посетил ярмарку в одном из районов Еревана и пообщался с местными жителями, в числе прочих вопросов обсудив с ними отношения с Россией. По информации портала Armenia.News, одна из посетительниц рынка призвала армянского премьера не портить отношения с Москвой, на что Никол Пашинян отреагировал с немалым удивлением, словно никаких раздражителей между двумя союзниками не существует.

«О чем вы говорите? Я скоро еду в Россию. Какой враг? Как? Россия — наша дружественная страна»,— заверил жительницу Еревана Никол Пашинян. Ранее, в феврале, в интервью Общественному телевидению Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван не будет действовать против Москвы. «Это исключено. Никто не может, даже если попытается, хотя таких попыток и не было, втянуть нас в логику действий против России»,— заявил он.

Однако несмотря на примирительную риторику Еревана, число раздражителей в отношениях двух стран продолжает расти.

Армения фактически прекратила свое членство в ОДКБ, не отказалась от идей совместить членство в ЕАЭС с планами вступления в Евросоюз (что в принципе невозможно), продолжает демонстративное сближение с Францией и другими недружественными России европейскими государствами. Кроме того, внутри самой Армении по мере приближения парламентских выборов 7 июня идет закручивание гаек и преследование оппозиции, выступающей за восстановление союзнических отношений с Россией.

Посетивший с визитом Москву 5–6 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян подтвердил, что в Ереване не рассматривают возможность присоединения России к региональному интеграционному проекту «Маршрут Трампа». «Этот проект — прежде всего армяно-американская организация»,— подчеркнул Ален Симонян. В свою очередь, посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о готовности России к «обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании и развитии железнодорожной сферы в Республике Армения».

Накануне визита Никола Пашиняна в Москву скандальный инцидент с его участием произошел во время его посещения храма Святой Анны в Ереване в Вербное воскресенье. В ходе церемонии в храме охрана премьера внезапно набросилась на одного из прихожан — 18-летнего Давида Мартиросяна, поведение которого телохранителям премьера показалось вызывающим. Позднее, 31 марта, уже перед вылетом Никола Пашиняна в Москву, Следственный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте Мартиросяна, обвиняемого по статьям «Хулиганство» и «Вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица».

Конфликт властей Армении и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей, что вызывает растущую озабоченность Москвы.

Ранее вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего немало средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру.

Вопрос об отношениях с Россией всплыл и в ходе состоявшегося 26 марта брифинга Никола Пашиняна, когда один из журналистов спросил его, почему в преддверии июньских выборов общественность пугают «российской угрозой».

«Ваше голосование тайное, но я знаю, за кого вы проголосуете в день голосования. Вы проголосуете в пользу “Гражданского договора” (правящая партия.— “Ъ”). Если не проголосуете в пользу “Гражданского договора”, финансирование вашего СМИ будет прекращено»,— ответил армянский премьер на повышенных тонах, пригрозив журналисту последствиями, если он не поддержит на выборах этого года «партию власти».

Алексей Чернов