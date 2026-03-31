«Сургутнефтегаз» в 2025 году получил 251 млрд рублей убытка по РСБУ

По итогам 2025 года компания «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) получила чистый убыток в размере 251,2 млрд рублей. Годом ранее, в 2024 году, чистая прибыль компании составляла 923,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности по РСБУ. Большинство показателей в отчете не раскрываются.

Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения за отчетный период достиг 389,2 млрд руб., тогда как в 2024 году была зафиксирована прибыль в размере 1,369 трлн руб.

В первом полугодии 2025 года компания зафиксировала убыток в размере 452,7 млрд руб. По итогам всего года «Сургутнефтегаз» показал рекордный убыток в своей современной истории.