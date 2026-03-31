В Ростовской области заболеваемость гриппом ниже эпидпорога на 8,4%

В Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусами и гриппом оказались ниже эпидемических порогов на 43,4% и на 8,4% меньше уровня прошлой недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в структуре выявленных возбудителей на вирусы гриппа приходится 2,9%, при этом доминирует грипп типа А. Основную долю составляют респираторные вирусы негриппозного происхождения — 97,1%. К ним относятся аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Среди негриппозных респираторных возбудителей лидируют метапневмовирусы и риновирусы — 24,8% и 23,3% соответственно.

Константин Соловьев