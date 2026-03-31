Премьер Татарстана вылетел в Нижнекамск из-за пожара на заводе

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вылетает в Нижнекамск из-за пожара на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. Сам глава Татарстана сейчас в командировке.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Песошин

Сегодня в Нижнекамске загорелся завод ПАО «Нижнекамскнефтехим», одной из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе. По последним данным, погибли два человека, еще 72 человека пострадали. В жилых кварталах города сотрудники Роспотребнадзора измеряют чистоту воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Холдинг СИБУР, которому принадлежит компания, назвал технологический сбой предварительной причиной инцидента. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.