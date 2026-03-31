Премьер Татарстана вылетел в Нижнекамск из-за пожара на заводе

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вылетает в Нижнекамск из-за пожара на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. Сам глава Татарстана сейчас в командировке.

Алексей Песошин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сегодня в Нижнекамске загорелся завод ПАО «Нижнекамскнефтехим», одной из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе. По последним данным, погибли два человека, еще 72 человека пострадали. В жилых кварталах города сотрудники Роспотребнадзора измеряют чистоту воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим». Главное

Холдинг СИБУР, которому принадлежит компания, назвал технологический сбой предварительной причиной инцидента. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

