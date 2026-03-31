Путин: КамАЗ твердо стоит на ногах, несмотря на «известные сложности»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в открытии нескольких объектов транспортной инфраструктуры. Глава государства поблагодарил сотрудников и руководство КамАЗа за вклад в развитие компании.

«Несмотря на известные сложности, которые возникают по известным нам причинам, все-таки КамАЗ твердо стоит на ногах, развивается и участвует в таких крупных современных проектах»,— заявил Владимир Путин.

На мероприятии президенту показали четыре беспилотных автомобиля КамАЗа и «Яндекса», готовых к эксплуатации на трассе М-12. Глава государства отметил, что к 2028 году парк грузовых беспилотников достигнет 992 единиц. Господин Путин положительно оценил вовлеченность в этот проект «Яндекса», Navio и КамАЗа.

Замглавы КамАЗа Михаил Матасов в ответ уточнил, что компания уже в третий раз участвует в открытии автономного движения на федеральной трассе. До этого беспилотные грузовики запускали по М-11 и ЦКАДу.