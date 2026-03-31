На Кубани установили единовременную выплату для инвалидов СВО

В Краснодарском крае с 1 апреля вводится новая мера поддержки участников СВО — военнослужащим, получившим инвалидность, выплатят суммы до полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Выплата полагается гражданам России, проживавшим в Краснодарском крае на дату установления инвалидности.

Заявления на получения единовременной выплаты начнут принимать с 1 апреля в управлениях социальной защиты городов и районов Кубани. Размер выплаты зависит от установленной группы. Инвалидам I группы полагается 500 тыс. руб., II группы — 200 тыс. руб., III группы — 100 тыс. руб.

Выплата положена добровольцам и мобилизованным, получившим инвалидность вследствие контузии, увечья или заболевания при выполнении задач СВО, начиная с 24 февраля 2022 года.

Анна Перова, Краснодар