В прокуратуре призвали саратовских чиновников лучше работать с ресурсниками

В регионе до сих пор не удается наладить взаимодействие дорожников и ресурсников. На это обратили внимание в региональной прокуратуре на заседании комиссии по контролю за качеством капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий.

Фото: Правительство Саратоской области

Фото: Правительство Саратоской области

Прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в сфере защиты интересов государства и общества прокуратуры Саратовской области Олег Шип подчеркнул, что надзорное ведомство было вынуждено обратиться к губернатору, чтобы привлечь внимание к вопросам взаимодействия с ресурсниками. В регионе вошло в привычку строить дорогу, вкладывая десятки миллионов рублей, после чего на ней происходит авария, дорожное полотно вскрывают и перекапывают. В итоге дорогу приходится делать заново, снова тратя значительные средства.

Прокурор отметил, что фактически деньги оказываются выброшенными на ветер.

Председатель комитета дорожного хозяйства саратовской мэрии Андрей Бондарев ответил, что до начала ремонта проводятся совещания со всеми ресурсниками, осуществляется обмен адресами, где необходимо выполнить работы, и происходит согласование.

Олег Шип указал на распространенную в областном центре ситуацию: в плане ресурсников работы на трассе отсутствуют, но им известно о наличии старых труб, что предполагает высокую вероятность аварии.

В прокуратуре рекомендовали в подобных случаях заключать соглашения, чтобы при возникновении аварий ответственность за дорогу, а также возмещение всех затрат ложились на ресурсников, а не на бюджет.

Татьяна Смирнова