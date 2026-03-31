«Стыдоба просто жуткая»: саратовские депутаты возмущены состоянием дорог

Депутаты Саратовской областной думы говорят, что хороших дорог так мало, что проще перечислить их, чем плохие. Состояние проезжей части областного центра обсуждали в региональном парламенте на заседании комиссии, которая следит за качеством ремонта дорог, тротуаров и дворовых территорий.

Фото: Саратовская областная Дума

Председатель комиссии Вадим Рогожин («ЕР») перечислил проблемные участки: от Вольской до Астраханской, Октябрьская, Чернышевского, Комсомольская, Степана Разина и многие другие. Самой безобразной улицей в Заводском районе Саратова названа Тульская.

Депутат Дмитрий Полулях («ЕР») обратился к чиновникам мэрии: не готовимся ли мы к войне, чтобы враг не прошел? Сейчас по саратовским дорогам, по его словам, не пройти и не проехать.

«Стыдоба просто жуткая»,— возмутился депутат. И предложил сотрудникам дорожного министерства доехать хотя бы до Пугачева, а лучше — до границы с Самарской областью, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находятся саратовские трассы.

Председатель комитета дорожного хозяйства мэрии Андрей Бондарев согласился с депутатами. На недавно отремонтированных дорогах уже появились дефекты, асфальтобетонное покрытие разрушается. Он заверил, что в первую очередь ремонтируют магистрали, по которым ходит общественный транспорт.

Ямочный ремонт идет круглосуточно, уже заделано более 15 тысяч квадратных метров. Муниципальным учреждениям поручили закончить эту работу до 20 апреля. В этом году в областном центре планируют капитально отремонтировать 69 участков — почти 56 км дорог. Приведут в порядок и 77 км дорог, переданных области на содержание. В Гагаринском районе отремонтируют 43 участка. Сейчас готовят документы для торгов.

В этом году Усть-Курдюмское шоссе отремонтируют полностью. Работы пройдут на улице Астраханской, на верхней части Большой Затонской, а также на Рахова — частично. В нормативное состояние приведут улицы Саперную, Деловую, Лунную, Техническую и Тулайкова.

Татьяна Смирнова