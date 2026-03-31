Карл III посетит США с государственным визитом в конце апреля

Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла совершат государственный визит в США по приглашению президента Дональда Трампа в апреле. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца в X.

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Поездка приурочена к 250-летию независимости США от Великобритании и пройдет с 27 по 30 апреля, уточнил господин Трамп. Программа включает банкет в Белом доме.

«Я с нетерпением жду встречи с королем, которого я глубоко уважаю»,— написал американский президент в Truth Social. Затем Карл III направится на Бермудские острова, что станет его первым визитом туда в статусе монарха.

Его предшественница, королева Елизавета II, совершала государственные визиты в США четыре раза — в 1957, 1976, 1991 и 2007 годах. В статусе принца Уэльского Карл III посещал страну 19 раз и бывал на Бермудах в 1970 году.