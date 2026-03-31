В Нижнекамске начали измерять чистоту воздуха из-за пожара на заводе

Сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг воздуха в жилых кварталах Нижнекамска, сообщил в Telegram мэр города Радмир Беляев. Работают мобильные лаборатории Министерства экологии. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано, уточнил мэр. Сегодня на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв и пожар.

По последним данным, погибли два человека, пострадали — 72. Восьмерых госпитализировали, а остальные 64 пострадавших самостоятельно обратились за помощью с легкими ранениями: порезами от выбитых при происшествии стекол и ушибами.

«В некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах»,— написал господин Беляев. В городе работает горячая линия, на которой можно узнать информацию о пострадавших — 8 (8555) 32-22-01.

МЧС сообщило о локализации возгорания на предприятии. Пожар тушат более 150 человек с привлечением 54 единиц техники. Предварительной причиной ЧП назвали сбой в работе оборудования.