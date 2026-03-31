Кубанский депутат Госдумы Алексей Езубов попытается переизбраться на пятый срок

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Алексей Езубов подал заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» (ЕР), сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР. Господину Езубову в этом году исполнилось 78 лет; по данным СМИ, он является дядей бизнесмена Олега Дерипаски, занимал руководящие должности в холдинге «Базовый элемент».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Алексей Езубов впервые был избран в Государственную думу в 2007 году, являлся депутатом Госдумы V, VI, VII и VIII созывов, в настоящее время — член комитета по аграрным вопросам. На новых выборах господин Езубов намерен избираться по Восточному одномандатному округу №56.

Краснодарский край в Государственной думе представляют 15 депутатов—членов фракции «Единая Россия». Кроме Алексея Езубова заявки на участие в партийном предварительном голосовании подали трое действующих депутатов: Сергей Алтухов, Константин Затулин и Алексей Ткачев.

Анна Перова, Краснодар