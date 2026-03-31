В прошлом году саратовским работодателям не хватало почти 150 тысяч сотрудников

В Саратовской области сейчас низкая безработица, а компании остро нуждаются в кадрах. Эту тему обсудили в областной думе на слушаниях, посвященных трудоустройству выпускников школ и студентов.

Министр труда и соцзащиты Саратовской Денис Давыдов

Фото: Саратовская областная Дума Министр труда и соцзащиты Саратовской Денис Давыдов

Фото: Саратовская областная Дума

Министр труда и соцзащиты Денис Давыдов рассказал, что в прошлом году в экономике региона было занято больше 1 миллиона 200 тысяч жителей. Уровень официальной безработицы ниже, чем в среднем по России. Сейчас статус безработного имеют 3,5 тыс. человек.

Только за 2025 год работодатели открыли больше 146 тыс. вакансий. Потребность в людях по-прежнему высокая: прямо сейчас нужно более 18 тысяч специалистов. Больше всего требуются рабочие (65,5%), а также инженеры, техники и офисные сотрудники (34,4%). Почти к 4 тысячам вакансий нет особых требований — они подойдут даже тем, кто ищет первую работу.

Среди специалистов с высшим образованием чаще всего ищут врачей, инженеров, преподавателей и учителей. А из тех, у кого среднее профессиональное образование, — воспитателей, швей, медсестер, фельдшеров, слесарей, токарей, фрезеровщиков, электрогазосварщиков и электромонтёров.

По словам господина Давыдова, кадровый дефицит на предприятиях области по-прежнему острый — особенно не хватает специалистов определённых профессий. Чтобы привести спрос и предложение на рынке труда к балансу, решили провести всероссийский опрос работодателей. В 2025 году компании региона заключили почти 1,7 тыс. договоров на целевое обучение.

Татьяна Смирнова