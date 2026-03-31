Строительные работы новой очереди технопарка в Новосибирске идут с отставанием

Отставание от плана по строительству новой очереди «Академпарка» в Новосибирске составляет около двух месяцев. Причиной тому стала холодная и снежная зима, сообщил 31 марта журналистам генеральный директор «Академпарка» Дмитрий Верховод. По его словам, первый этап новой очереди будет завершен в первом квартале 2027 года, второй планируется закончить до конца 2027 года. «В настоящее время мы работаем над сокращением отставания, чтобы уложиться в сроки», — отметил Дмитрий Верховод.

На этапе строительства инфраструктуры также возникли проблемы с выносом электрических сетей. «Строительную площадку на ул. Будкера, где возводится комплекс «Трапеция», пересекают три линии электропередачи, которые нам необходимо вынести под землю. С одним из владельцев мы договорились, а вот с АО «РЭС», которому принадлежат две линии, возникли разногласия, спровоцировавшие задержку в работах. Ведем переговоры», — рассказал Дмитрий Верховод.

Проект новой очереди технопарка реализуется на территории площадью 6,7 га. Он предполагает строительство пяти производственных зданий для размещения резидентов общей площадью 73,7 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций оценивается в размере 8 млрд руб., в т.ч. около 3 млрд руб. бюджетных инвестиций на создание инженерной и производственной инфраструктуры. Планируется создание не менее 2 тыс. новых рабочих мест, налоговая отдача в региональный бюджет прогнозируется на уровне более 8 млрд руб. за период до 2032 года.

Лолита Белова