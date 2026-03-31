Клип Ay Yola номинирован на премию Berlin Music Video Awards 2026

Клип башкирской фолк-группы Ay Yola на песню Homay вошел в шорт-лист премии Berlin Music Video Awards 2026 в категории «Лучшая песня», сообщили музыканты в соцсетях.

Berlin Music Video Awards — международный фестиваль музыкальных клипов, который проходит в Берлине с 2013 года и объединяет режиссеров, музыкантов и продюсеров со всего мира.

«Для нас это очень важно! Наша цель остается прежней — чтобы об эпосе "Урал-Батыр" и о Башкортостане узнали как можно больше людей во всем мире»,— отмечают участники группы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2025 года музыкальный клип на трек Homay уфимской группы Ay Yola набрал около 2,7 млн просмотров на YouTube.

Трио Ay Yola создано в начале 2025 года, в него входят Руслан Шайхитдинов (DJ Север, клавишные и бас-гитара), его дочь Адель Шайхитдинова (вокал) и Ринат Рамазанов (лидер этно-группы «Аргымак»). Репертуар группы посвящен башкирскому эпосу «Урал-батыр».

Майя Иванова