Фридрих Мерц поторопился с беженцами

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении вернуть 80% сирийских беженцев на родину в течение трех лет. По его мнению, более 900 тыс. сирийцев, проживающих в Германии, больше не нуждаются в защите, поскольку гражданская война в Сирии закончена. Его слова встретили резкую критику как внутри его партии, так и среди социал-демократов — младшего партнера по коалиции. Канцлеру указали на то, что сценарий возвращения сотен тысяч людей в Сирию за три года нереалистичен, а потому в итоге лишь добавит очередной повод для критики правительства со стороны крайне правых.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner / Reuters Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и канцлер Германии Фридрих Мерц

Идея Фридриха Мерца о возвращении сирийских беженцев на родину не нова: он начал активно ее продвигать еще осенью 2025 года. Однако тогда его предложение привело к скандалу внутри ХДС.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль во время своей поездки в арабскую страну заявил, что Сирия «едва ли пригодна для жизни» из-за катастрофических разрушений инфраструктуры, а возвращение сирийцев на родину в ближайшей перспективе возможно лишь в «очень ограниченных масштабах» и должно быть добровольным. В итоге потом главному дипломату страны пришлось оправдываться и пояснять, что у него нет разногласий с канцлером.

На этой неделе на фоне визита в Германию временного президента страны Ахмеда аш-Шараа тема возвращения беженцев в Сирию вновь вернулась в повестку.

По итогам переговоров с сирийским лидером 30 марта в Берлине Фридрих Мерц заявил, что «в ближайшие три года, и это было также желанием президента Аш-Шараа, около 80% сирийцев, находящихся сейчас в Германии, должны вернуться на родину».

Он отметил, что попросил своего визави принять в приоритетном порядке обратно тех, кто больше не имеет действующего вида на жительство в ФРГ. «У нас есть небольшая группа лиц — сирийцев, совершивших правонарушения, которые создают нам проблемы, и их мы хотим депортировать в первую очередь»,— сказал господин Мерц.

В том, чтобы в стране остались хорошо интегрированные сирийцы — например, врачи и медперсонал, Берлин заинтересован, добавил немецкий канцлер. «Эти люди вполне могут остаться в Германии. Однако многие из тех, кто находится здесь, нужны у себя дома»,— подчеркнул он.

Слова Фридриха Мерца тут же вызвали шквал критики среди его однопартийцев и младшего партнера по коалиции — социал-демократов. Зампред СДПГ и премьер-министр федеральной земли Саар Анке Релингер заявила немецким СМИ: «Канцлеру неразумно называть конкретные цифры и сроки, потому что это порождает ожидания, которые он может не выполнить».

С похожими словами выступил на страницах Handelsblatt депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, широко известный как эксперт по внешней политике. Он указал, что сигнал, который Фридрих Мерц посылает обществу, проблематичен в нескольких отношениях.

По его словам, создавать завышенные ожидания, которые затем могут быть использованы правопопулистскими партиями, политически невыгодно. Господин Кизеветтер добавил, что в Германии могут возникнуть проблемы, если квалифицированные сирийцы решат покинуть страну.

На защиту сирийских беженцев встала и Немецкая федерация больниц. Она указала, что именно граждане Сирии — самая многочисленная категория иностранцев, работающих в сфере здравоохранения.

По данным ассоциации, около 6 тыс. сирийцев работают врачами, еще 2 тыс.— медперсонал. И их отток может создать проблемы для больниц. Свою лепту внесло и Федеральное агентство по трудоустройству.

Оно указало, что на данный момент более 320 тыс. сирийцев трудоустроены и платят налоги, в то время как пособия получают порядка 142 тыс. безработных.

При этом уровень занятости тех, кто прибыл в страну в 2015–2016 годах, уже достиг 60%, что почти сравнялось с показателем в 71% среди немцев. В агентстве подчеркнули, что речь идет о сирийцах, не имеющих немецкого гражданства.

Всего на территории Германии проживает порядка 940 тыс. сирийских беженцев. Эта цифра не включает тех, кто уже получил немецкий паспорт, их насчитывается более 160 тыс. человек.

При этом большинство живущих в ФРГ сирийцев не намерены возвращаться на родину. С момента прихода к власти в Сирии временного правительства в марте 2025 года на родину из Германии к августу того же года вернулись менее 4 тыс. сирийцев. По состоянию на февраль 2026 года 6 тыс. человек подали заявки на репатриацию.

Такой темп возвращения показывает нереалистичность заявленных Фридрихом Мерцем ожиданий о возвращении 80% беженцев за три года при условии, что репатриация останется добровольной. При этом каких-либо стимулов, которые могли бы сподвигнуть более 700 тыс. человек вернуться на родину, долгие годы находившуюся в состоянии войны, власти ФРГ пока не предложили.

Сложно представить, что могло бы заставить такую большую группу людей уехать из Германии, условия жизни в которой не могут сравниться с полуразрушенной Сирией, восстановление которой пока лишь предмет обсуждения руководства страны с иностранными правительствами.

Вероника Вишнякова