Минприроды отменило заявительный принцип выдачи участков с углеводородами

Министерство природных ресурсов и экологии России отказалось от заявительного механизма предоставления участков недр, содержащих углеводородное сырье. Глава ведомства Александр Козлов на коллегии Роснедр пояснил, что правоприменительная практика показала невостребованность этого подхода, в связи с чем было принято решение его отменить.

В отношении россыпного золота министерство, по словам министра, учло позиции регионов, исторически связанных с золотодобычей. В законодательство внесены поправки, запрещающие с 1 сентября текущего года выдачу новых лицензий на россыпные месторождения.

Заявительный принцип предусматривал, что компания самостоятельно проводит геологоразведку на участке, подтверждает запасы в госкомиссии и затем может получить лицензию на разведку и добычу после уплаты разового платежа. В Роснедрах ранее сообщали, что за девять лет действия этого механизма не было открыто ни одного месторождения.