В Самарской области закрыли проезд по мосту из-за подъема талых вод

В Пестравском районе Самарской области временно закрыт проезд по низководному мосту на автодороге Пестравка – Мосты – Ломовка – Тепловка из-за перелива талых вод в реке Большой Иргиз. Уровень воды превысил норму на 0,15 м, затронув участок протяженностью 45 м. Об этом сообщает региональный минтранс.

Для обеспечения безопасности движения на месте установлены предупреждающие знаки. Водителям рекомендуется не использовать участок дороги до восстановления нормального состояния.

Доступ к населенным пунктам Ломовка и Тепловка возможен по альтернативному маршруту — дороге местного значения Тяглое Озеро – Тепловка.

