Гендиректора судоремонтной базы в Крыму обвинили в хищении более 20 млн рублей

Генеральный директор севастопольского ООО «Судоремонтная база “Фрегат”» Сергей Шевцов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение в хищении более 20 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2019 и 2022 годах Минобороны РФ заключило с судоремонтным предприятием многомиллионные договоры на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту техники. Однако Сергей Шевцов, считает обвинение, организовал проведение ремонта техники с использованием некачественных материалов, а также сфальсифицировал акты выполненных работ, похитив более 20 млн руб.

В результате его действий гособоронзаказ был сорван. Мужчину задержали. Военные следователи СКР предъявили ему обвинение о совершении мошенничества в особо крупном размере. На имущество Шевцова наложили арест.

Александр Дремлюгин, Симферополь