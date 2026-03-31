Цена авиабилетов стремится ввысь

Полеты в популярные туристические страны существенно подорожают из-за повышения топливного сбора. Прежде всего, речь идет про азиатское направление. Цены на авиабилеты в Таиланд и на Мальдивы могут вырасти на 10-15 тыс. руб., допускают собеседники “Ъ FM”. Также это затронет рейсы на курорты Турции и Египта — некоторые перевозчики, включая Nordwind и Azur Air, уже подняли топливный сбор на 30-50%, пишут профильные СМИ.

Пока не завершится конфликт на Ближнем Востоке, и российские, и зарубежные авиакомпании будут вынуждены заправляться по высоким ценам, говорит основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков:

«Обратный рейс из иностранной юрисдикции в Россию уже требует заправки. Очевидно, что цена топлива за границей выше, и топливный сбор оправдан. Тот же Azur Air в основном летает на дальние направления, где нет возможности приехать со своим топливом и улететь с ним обратно. При этом, скорее всего, цены на авиатопливо в России тоже выросли: у нас не всегда повышение цен на мировых биржах влияет в сторону того, что цена на керосин в России падает — она скорее увеличивается.

От дальности зависит расход топлива, поэтому при его подорожании стоимость на долгие рейсы возрастает быстрее всего. И еще фактор войны в Персидском заливе вносит свои коррективы: многие маршруты проходили где-то рядом или хотя бы в зоне Персидского залива. Сейчас же требуется облет».

Как подсчитал Reuters, в марте на глобальном рынке авиакеросин подорожал примерно вдвое. Мировые перевозчики меняют стратегию: снижают число рейсов и поднимают цены на билеты. В ближайшее время стоимость полетов для организованных туристов будет только расти, прогнозирует генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян:

«Топливо всегда было вариативным и зависело от публичной цены на керосин. Конечно, российские перевозчики в меньшей степени подвержены изменениям, но они тоже заправляются в иностранных аэропортах, а значит, несут дополнительные расходы по взвинченным ценам. Международные перевозчики подняли стоимость пропорционально той, на которую им подняли поставщики.

Тем туристам, чьи путешествия на Ближний Восток не состоялись, операторы стараются помочь за счет дополнительных скидок до 20-30% на перебронирование вместо возврата средств. Это сейчас позволяет компенсировать выпадающую дополнительную расходную часть. В остальном же здесь, наверное, разумным подходом будет быстрее перебронировать путешествие и поехать, пока топливо не выросло еще в цене. Мы видим, что нефть находится в активной фазе роста, а значит, керосин будет только дорожать».

По данным Financial Times, некоторые перевозчики уже сейчас с трудом обеспечивают необходимый запас топлива на май. Из-за этого крупнейшие авиакомпании мира, включая Air France–KLM и Lufthansa, сократили количество рейсов в Азию на лето. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от Nordwind и Azur Air.

Никита Путятин