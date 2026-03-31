Экосистема комфорта: DOGMA запустила продажи нового литера ЖК «ГРЕЙД»

Федеральная девелоперская компания DOGMA открыла продажи квартир в новом литере жилого квартала бизнес-класса «ГРЕЙД» в Краснодаре. Он рассчитан на искушенного жителя, который хочет получить максимум от атмосферы, комфорта и окружения.

Новый 13-й литер состоит из четырех подъездов. В продаже более 300 квартир: от студии до вместительных лотов с террасой. У жилого квартала переменная высотность от 9 до 18 этажей. Дома будут располагаться на территории в 57 гектаров.

ЖК «ГРЕЙД» — это полноценная экосистема на северо-востоке Краснодара. Здесь есть все для избирательного покупателя: интеллектуальный досуг, спортивные объекты и современные технологии, объединенные в одном жилом пространстве. Например, для любителей литературы доступны лекторий и библиотека, для тех, кто предпочитает спорт,— теннисный корт и баскетбольная площадка, замедлиться и провести время наедине с собой можно в медитативном дворе «Круги на воде».

Кроме того, в каждой очереди есть закрытый клуб резидентов, который включает подкаст-рум, детскую комнату, коворкинг и консьерж-сервис. Интерьер клуба выполнен с использованием природных материалов, в сложных оттенках и с мягким освещением. На всей территории жилого квартала внедрены современные технологии: «Умный дом», бесключевой доступ, Face-ID* (идентификация лица) и бесшовный Wi-Fi* (беспроводная точность).

«Концепция квартала бизнес-класса создавалась для избирательного клиента, который выбирает жизнь в гармонии и комфорте. Мы тщательно продумали планировки и расположение всех объектов, сделали акцент на озеленении и спортивном досуге. Каждый двор оформлен в своем стиле: познание, вдохновение, наследие и тепло. Можно выбрать атмосферу под настроение — более тихую, более активную или более природную. Такой подход создает ощущение большого, живого пространства»,— отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

В «ГРЕЙД» предусмотрена обширная социальная инфраструктура. На территории будут возведены две школы, четыре детских сада, школа искусств для детей, физкультурно-оздоровительный комплекс и современная поликлиника.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,5 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов. ЖК Грейд — Застройщик: ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1». Застройщик входит в ГК Догма. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

