В Таганроге заключили договоры с перевозчиком на двух маршрутах

Договоры с перевозчиком на обслуживание двух маршрутах заключены в Таганроге, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Светлана Камбулова.

Как уточняется в сообщении, победителем конкурса на осуществление перевозок по маршрутам № 5 «пл. Авиаторов — Кирпичный завод» и № 74 «ул. Дачная — ЖМ „Солнечный берег“» стал предприниматель из Краснодарского края. «С прежним перевозчиком, обслуживавшим эти маршруты, договор был расторгнут еще осенью прошлого года»,— говорится в сообщении.

Всего на линию выйдет по восемь автобусов на один и на другой маршрут. Интервал движения составит 10-15 минут.

Наталья Шинкарева