Хегсет посетил участвующих в конфликте с Ираном военнослужащих США

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о поездке к места дислокации американских военнослужащих, которые участвуют в операции «Эпическая ярость» против Ирана.

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

«В минувшие выходные у меня была возможность посетить наши войска… Достаточно сказать, что поездка была для меня честью»,— сказал господин Хегсет во время брифинга (трансляция велась на YouTube-канале министерства).

Пит Хегсет добавил, что ближайшие дни станут решающими в военной операции США против Ирана. По его словам, американский президент Дональд Трамп хочет заключить с Ираном сделку, условия которой республике уже известны. В противном случае США продолжат атаковать Иран с еще большей интенсивностью, отметил господин Хегсет.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ республика атакует Израиль и американские базы в странах Персидского залива. 30 марта господин Трамп заявил о серьезных переговорах с иранской стороной по поводу прекращения огня. Господин Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением электростанций», если соглашение не будет достигнуто.