Правительство ждет от недр большего

В 2025 году поступления в бюджет от платежей за пользование недрами выросли на треть, сообщил на коллегии Роснедр профильный вице-премьер Дмитрий Патрушев. Среди задач властей по регулированию этой сферы он назвал улучшение госконтроля за использованием недр, оцифровку массива накопленной геологической информации и запуск информсистемы, которая позволит отслеживать соблюдение условий по выданным разрешениям на всех этапах недропользования.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Выступая 31 марта на коллегии Федерального агентства по недропользованию, Дмитрий Патрушев сообщил, что на изучение недр и оценку ресурсов на малоисследованных территориях в 2025 году правительством было выделено 24 млрд руб., в 2026-м финансирование увеличено на 4,5 млрд руб. При этом объем частных вложений в геологоразведку в прошлом году превысил 420 млрд руб., а за пять лет достиг 2 трлн руб.

Хотя доходы бюджета от использования недр за 2025 год выросли на 30% и процесс, по словам вице-премьера, выстроен «достаточно эффективно», в правительстве ждут продолжения роста этих поступлений.

По словам Дмитрия Патрушева, нужно вводить экономически обоснованные ставки платежей за пользование недрами — сейчас идет обсуждение предложений по корректировке методик расчета соответствующих разовых платежей.

Отдельный блок задач связан с соблюдением условий использования и охраны недр. «По моему поручению в ближайшее время Росприроднадзор начнет профилактические визиты к недропользователям для контроля за выполнением обязательных требований»,— сообщил вице-премьер. Сдерживающим фактором в этой сфере он назвал низкий уровень оцифровки геологической информации — необходимо ускорить перевод данных из бумажного в цифровой вид. «За столетнюю историю советской и российской геологии накоплено более 4 млн отчетов, а оцифрована лишь малая часть из них»,— сказал Дмитрий Патрушев. Информсистема, которая позволит отслеживать соблюдение условий по выданным разрешениям на всех этапах, сейчас проходит опытную эксплуатацию, и в 2027 году должна заработать полноценно — регулятор сможет эффективнее и быстрее выявлять «спящие» лицензии пользователей недр.

Также на коллегии было сообщено, что для обеспечения РФ стратегическими видами сырья подготовлены предложения, которые позволят ускорить процедуры начала разработки месторождений с максимальным извлечением редких металлов из сложных и многокомпонентных руд. Перед отраслью поставлена и задача взаимодействия с партнерами из стран СНГ и БРИКС (ключевое направление — совместное геологическое изучение трансграничных территорий и обмен технологиями).

Анна Королева