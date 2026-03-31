В Самаре перевозчика оштрафовали за неисправные автобусы и уставших водителей

Прокуратура возбудила четыре административных дела в отношении ООО «СамараАвтоГаз». Поводом для этого стало множество нарушений, среди которых — неисправности в автобусах и нарушение режима труда и отдыха водителей. Об этом сообщает контрольный орган.

Проверка показала, что перевозчик использовал просроченные карты маршрутов, эксплуатировал транспорт с неисправными фарами, поворотниками и трещинами на ветровом стекле, а также не следил за еженедельным отдыхом сотрудников. Кроме того, автобусы не были приспособлены для перевозки инвалидов.

Руководитель ООО «СамараАвтоГаз» получил представление прокуратуры. Виновные оштрафованы на 34 тыс. рублей. Нарушения устранены.

Георгий Портнов