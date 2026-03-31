В Самаре перевозчика оштрафовали за неисправные автобусы и уставших водителей
Прокуратура возбудила четыре административных дела в отношении ООО «СамараАвтоГаз». Поводом для этого стало множество нарушений, среди которых — неисправности в автобусах и нарушение режима труда и отдыха водителей. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ
Проверка показала, что перевозчик использовал просроченные карты маршрутов, эксплуатировал транспорт с неисправными фарами, поворотниками и трещинами на ветровом стекле, а также не следил за еженедельным отдыхом сотрудников. Кроме того, автобусы не были приспособлены для перевозки инвалидов.
Руководитель ООО «СамараАвтоГаз» получил представление прокуратуры. Виновные оштрафованы на 34 тыс. рублей. Нарушения устранены.