В Башкирии за 87 млн рублей продают право на разработку месторождения Бакр-Узяк

Роснедра выставили на торги право на разработку месторождения Бакр-Узяк в Абзелиловском районе, сообщает «BFM Уфа». По данным издания, начальная цена конкурса составляет 87,2 млн руб.

Право на пользование недрами участка площадью 65 га продается сроком на 20 лет. Горный отвод содержит месторождения золота.

Месторождение золотосодержащих медно-цинковых колчеданных и окисленных руд находится в 35 км к северу от Сибая. Восточнее него протекает река Большой Кизил.

Аукцион состоится 21 мая.

