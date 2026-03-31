УФАС выявило нарушения при отборе подрядчика для ремонта здания женской гимназии в Чердыни

Пермское УФАС выявило нарушение закона о контрактной системе при проведении конкурса на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в Чердынском округе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее представители ООО «Пермстроймет+» пожаловались в УФАС на действия ГКУ «Центр организации закупок» и ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края», проводивших конкурс на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия женская» в Чердыни.

УФАС установило, что при выборе подрядчика, с которым заказчик намеревался заключить контракт стоимостью около 6,5 млн руб., заявка ООО «Пермстроймет+» оценивалась с нарушением закона о контрактной системе. Компании неправомерно занижали баллы по квалификационному критерию, не учитывая наличие исполненных договоров на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также требуя предоставить в качестве подтверждения опыта документы, не предусмотренные законодательством.

Пермское УФАС усмотрело в действиях ГКУ нарушение закона о контрактной системе. Заказчикам было предписано устранить нарушения. После вмешательства антимонопольного ведомства с ООО «Пермстроймет+» заключили контракт на ремонт здания женской гимназии.