«Евровидение» запускает первый песенный конкурс в Азии

Европейский вещательный союз (EBU), владелец и организатор «Евровидения», объявил о запуске первого конкурса «Евровидение Азия». Его финал пройдет в Бангкоке 14 ноября этого года.

Фото: Martin Meissner / AP

Участие в конкурсе уже подтвердили как минимум десять стран, среди которых Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Филиппины, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам. Согласно правилам «Евровидения», отбор конкурсантов пройдет сначала в странах-участницах, после чего победители будут состязаться в Бангкоке. Как отмечается в заявлении EBU, в 2026 году отмечается 70-летие создания «Евровидения» и «поэтому особенно важно открыть новую главу конкурса — в Азии, регионе с богатой культурой, творчеством и талантами».

Это не первая попытка «Евровидения» выйти за пределы континента. В 2022 году в США прошел Американский песенный конкурс, в котором приняли участие представители всех 50 штатов. Однако популярность у него оказалась низкой, и проект закрыли.

Алена Миклашевская