Удмуртия вошла в топ-5 регионов РФ по продажам молочных коктейлей в начале года

Продажи молочных коктейлей в Удмуртии в январе—феврале достигли 158 л на 1 тыс. жителей. По этому соотношению республика заняла пятое место среди регионов страны, согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак».

Первое место в рейтинге заняла Вологодская область с показателем 249 л проданных молочных коктейлей на 1 тыс. жителей. Далее идут Калужская, Рязанская и Владимирская области — 198, 187 и 174 л соответственно. В целом по стране продажи молочных коктейлей выросли в начале года до 26,7 млн л, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года.

Наибольшим спросом пользуются напитки с шоколадным вкусом — 29% от общего объема рынка, что соответствует 7,6 млн л. Доля напитков с клубничным вкусом составила 22% — 5,9 млн л. Банановый вкус занял 6% — 1,6 млн л.

Средняя цена молочного коктейля в Удмуртии составила 189 руб. за 1 л. Республика заняла третье место среди регионов, где выгоднее всего приобрести этот напиток. Дешевле этот продукт стоит только в Кировской и Вологодской областях — 169 и 171 руб. за 1 л соответственно. Дороже всего молочные коктейли в начале года стоили в Сахалинской области (386 руб.), Чукотском автономном округе (372 руб.) и Магаданской области (367 руб.).