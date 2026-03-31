В Самаре Третьяковка покажет Волгу в русском искусстве за 200 лет

Выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве» откроется в Государственной Третьяковской галерее в Самаре 30 апреля. Она посвящена изображению реки Волги в русском искусстве за последние два века и исследует, как менялось восприятие реки в художественной традиции. Куратором выступает Константин Зацепин, сокуратором — Андрей Ефиц. Об этом сообщили представители галереи.

Выставка включает 73 произведения 50 художников и охватывает период от начала XIX до XXI века. Экспозиция рассказывает о трансформации Волги от символа России в XIX веке до объекта человеческого контроля в XX веке, а также о современном восприятии реки как живого и автономного явления. В экспозиции представлены работы разных авторов, от классиков русского пейзажа до современных художников.

В проекте участвуют ведущие музеи России: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный центральный музей современной истории России, а также региональные художественные музеи из Астрахани, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти и Ярославля.

В экспозиции представлены работы таких художников, как Исаак Левитан, Алексей Саврасов, Архип Куинджи, Борис Кустодиев, Михаил Нестеров и Владимир Солянов. Выставка будет работать до 28 сентября 2026 года. Она рассчитана на зрителей старше 12 лет.

Георгий Портнов