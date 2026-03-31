На Дону 19 исторических мест получили статус объектов археологического наследия федерального значения

В Ростовской области 19 выявленных памятников археологии получили статус объектов археологического наследия федерального значения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как уточняется в сообщении, памятники находятся в Волгодонском, Константиновском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Октябрьском и Пролетарском районах. Всего в Ростовской области находится более 8 тыс. объектов археологического наследия федерального значения.

Наталья Шинкарева