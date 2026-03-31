Дело о банкротстве Лерчек закрыто

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве уроженки Тольятти, блогера Валерии Чекалиной. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

В феврале 2026 года УФНС РФ по Кировской области обратилось в суд с иском о признании Валерии Чекалиной несостоятельной (банкротом). Блогер задолжала налоговой службе 176 млн рублей. В итоге долг был полностью погашен.

Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем были обвиняемыми по уголовному делу в выводе более 250 млн руб. на счета компаний ОАЭ. По версии следствия, блогер по поддельным документам вывела деньги, заработанные с продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».

Бывших супругов отправили под домашний арест. Но в марте 2024 года уголовное дело Валерии Чекалиной было прекращено после того, как у блогера диагностировали рак желудка четвертой степени.

