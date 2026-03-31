Убийство и никакого аффекта

К 18 годам колонии строгого режима Мособлсуд приговорил Романа Ткаченко, пасынка известного музыканта Стаса Намина. В 2023 году Ткаченко убил на даче своих бабушку и брата, а потом вызвал полицию. Защита пыталась доказать, что подсудимый совершил преступление в состоянии аффекта, но суд эту версию не принял.

Роман Ткаченко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Ткаченко

Из приговора стало известно, что 42-летний Роман Ткаченко до недавних пор числился директором по развитию одной из IT-компаний. Суд признал его виновным в двойном убийстве.

С учетом мнения прокурора (в прениях гособвинение просило о наказании в виде 20 лет колонии) и положительных характеристик обвиняемого суд назначил подсудимому 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, в течение которых ему будет запрещено покидать место проживания.

Ткаченко также будет обязан ежемесячно приходить в полицию и подтверждать выбранное место регистрации. С учетом того, что при строгом режиме срок содержания под арестом засчитывается в общий по формуле «день в СИЗО — день в колонии», отбывать наказание Ткаченко придется еще 15 лет и 6 месяцев, если, конечно, не получится выйти на свободу условно-досрочно.

Осужденный выслушал приговор спокойно, а его мать и адвокат Сюзанна Аратюнян не стали комментировать судебное решение.

Процесс в отношении Романа Ткаченко начался год назад. Во время слушания он признавал вину в убийстве родной бабушки Полины Ткаченко и брата по матери Артема Микояна (Микоян — настоящая фамилия Стаса Намина).

По версии следствия, преступление было совершено 18 октября 2023 года. В тот день подсудимый вместе с другом приехал на дачу в подмосковной деревне Крюково, чтобы помочь бабушке по хозяйству.

Приятель уехал, а сам Роман с хозяйкой повздорил по поводу его давней драки с братом Артемом. На какие-то слова бабушки Ткаченко обиделся, дождался, пока она заснет, стукнул ее молотком по голове, затем принес из соседней комнаты нож и тремя ударами добил жертву.

Затем Ткаченко вызвал по телефону брата Артема и их мать. Первым прибыл Микоян-младший. Поняв, что произошло, он попытался выяснить отношения с подсудимым, но Роман нанес ему несколько ранений тем же ножом, и брат скончался на месте. Позже приехала мать Ткаченко, они проговорили до глубокой ночи, после чего Роман вызвал полицию.

Приехавшие на место патрульные впоследствии в суде говорили, что после двойного убийства Роман Ткаченко вел себя абсолютно спокойно, подробно рассказывал о случившемся и не производил впечатления невменяемого.

Проведенная в ходе следствия экспертиза в Институте имени Сербского установила, что молодой мужчина находился в момент убийства в состоянии аффекта. Однако позже обвиняемого психиатры обследовали еще трижды и во всех случаях пришли к прямо противоположному выводу.

По ходу процесса адвокат подсудимого Сюзанна Аратюнян настаивала на правильности позиции специалистов Института имени Сербского и требовала исключить из дела результаты трех последующих экспертиз.

Защита утверждала, что убийство подсудимым было совершено в тот момент, когда он не осознавал, что делает. Сам Ткаченко также заявлял на процессе, что не помнит, как убивал бабушку, а единственное, что осталось у него в памяти,— это то, что во время ссоры она назвала внука «непечатным словом». Что касается расправы над Артемом, то тот, по словам обвиняемого, первым ударил его по лицу.

Суд, однако, не принял версию защиты, согласившись с позицией прокурора, настаивавшей, что Ткаченко в момент преступления полностью осознавал, что делает, и потому должен понести реальное наказание, связанное с лишением свободы.

Тем более, отмечала гособвинитель, на отношение родственников к себе Роману было грех жаловаться: Стас Намин купил ему квартиру, машину и оплатил учебу за границей. Сам музыкант в процессе не участвовал.

Алексей Соковнин