Скончался бывший главный тренер ГК «Ростов-Дон» Эдуард Кокшаров

Бывший главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Эдуард Кокшаров Умер на 51-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Эдуард Кокшаров — победитель Олимпийских игр 2000 года, бронзовый призер 2004 года, призер и победитель Чемпионатов мира. С 2017 по 2020 год руководил мужской сборной России, а с июля 2022 года по февраль 2023 года тренировал «Ростов-Дон». Тренировал БГК «Мешков Брест».

Наталья Шинкарева