Увольняется руководитель департамента земельных отношений администрации Перми

Руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Лариса Пьянкова покидает свою должность. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Пьянкова

Фото: Вести-Пермь

Госпожа Пьянкова сегодня работает последний день. С 1 апреля исполняющей обязанности руководителя департамента станет Елена Погадаева, которая сейчас занимает должность заместителя.

Лариса Пьянкова руководила департамента земельных отношений с февраля 2023 года.