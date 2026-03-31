обновлено 14:55

Увольняется руководитель департамента земельных отношений администрации Перми

Руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Лариса Пьянкова покидает свою должность. Об этом сообщает «Новый компаньон». 

Лариса Пьянкова

Фото: Вести-Пермь

Госпожа Пьянкова сегодня работает последний день. С 1 апреля исполняющей обязанности руководителя департамента станет Елена Погадаева, которая сейчас занимает должность заместителя. 

Лариса Пьянкова руководила департамента земельных отношений с февраля 2023 года. 