обновлено 14:55
Увольняется руководитель департамента земельных отношений администрации Перми
Руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Лариса Пьянкова покидает свою должность. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Лариса Пьянкова
Фото: Вести-Пермь
Госпожа Пьянкова сегодня работает последний день. С 1 апреля исполняющей обязанности руководителя департамента станет Елена Погадаева, которая сейчас занимает должность заместителя.
Лариса Пьянкова руководила департамента земельных отношений с февраля 2023 года.