В Перми вынесли приговор подросткам, напавшим на прохожих и устроившим погром в торговом центре

Свердловский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих несовершеннолетних жителей краевого центра, обвиняемых в хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества, что повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установили следствие и суд, в апреле 2025 года двое подростков, находясь на Фонтанной улице в Перми, стали беспричинно угрожать проходившим мимо прохожим. Затем распылили газовый баллончик в лицо двум мужчинам, избили их и забрали рюкзак. Также они повредили припаркованный у тротуара автомобиль и устроили погром в торговом центра «Радуга».

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновным наказание в виде 2 лет 3 месяцев и 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.