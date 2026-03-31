На «Роза Хутор» стартовал научный проект по спасению каштановых лесов Кавказа

31 марта в сочинском горном кластере начался первый этап реализации масштабной программы по сохранению популяции каштана.

Интеррос и Сириус при участии ученых-экологов Сочинского национального парка и Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства объединились для решения острой экологической проблемы Кавказа, связанной с усыханием и деградацией каштана посевного в горных лесах.

На территории курорта «Роза Хутор» ученые-биологи и ученые-экологи приступили к полевым исследованиям для оценки состояния каштановых насаждений. В работе приняли участие учёные Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) во главе с учёным-лесопатологом, кандидатом биологических наук Юрием Гниненко, ведущий инженер-исследователь Международного научного центра в области экологии и изменения климата НТУ «Сириус» Павел Силкин, а также представители экологической службы курорта «Роза Хутор».

Ухудшение состояния каштана посевного на Кавказе связано сразу с двумя факторами: грибковыми заболеваниями и поражением инвазивными насекомыми-вредителями. Первые признаки поражения патогенным грибком были зафиксированы в Горном Причерноморье ещё в конце XIX века. Грибковая инфекция ослабляет деревья, замедляет их рост и снижает плодоношение. С 2016 года к этой проблеме добавился новый фактор — инвазивный вредитель, восточная каштановая орехотворка. Она поражает почки и молодые побеги, из-за чего они погибают, а способность деревьев к плодоношению резко снижается. К 2020 году орехотворка распространилась на все каштановые насаждения Сочинского национального парка. Это привело к стремительному падению урожайности каштана и лишило лесных животных ключевого источника корма в осенний сезон.

В рамках первого этапа программы исследователи из ВНИИЛМ совместно с учеными-экологами Сириуса провели на «Роза Хутор» полевые работы. Их цель — определить эффективность биологического метода борьбы с восточной каштановой орехотворкой, а также собрать пробы растительного материала поражённых деревьев. Для последующего лабораторного анализа были отобраны образцы ветвей с галлами — плотными наростами, которые формируются вокруг яйца орехотворки, отложенного в почку дерева.

«Сегодня каштан сталкивается с масштабной угрозой — настоящей «пандемией». Деревья страдают от грибковой инфекции, приводящей к усыханию и гибели древостоев, а восточная каштановая орехотворка поражает молодые побеги, препятствуя их росту и ещё больше ослабляя растения». — поясняет директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов. — «Плоды каштана — кормовая база для животных, включая бурых медведей. Урожай каштана снижается, звери теряют естественную кормовую базу и чаще выходят к людям. Мы готовы долгосрочно работать над восстановлением каштана, опираясь на научные исследования и следуя рекомендациям Сочинского национального парка и профильных институтов. Тем более территория «Роза Хутор» охватывает высотный диапазон произрастания каштана, многолетние и молодые деревья расположены вдоль туристских маршрутов и легко доступны для изучения».

Наиболее эффективным и экологичным способом борьбы с каштановой орехотворкой учёные считают использование её естественного врага, насекомого-хищника торимуса. Он уничтожает вредителя на стадии личинки внутри галлов — образований на побегах, где развивается паразит.

Весной 2021 года в Сочинском национальном парке состоялся первый выпуск торимуса. Насекомых тогда вырастили во ВНИИЛМ из галлов, полученных из Италии, и выпустили в ключевых районах произрастания каштановых лесов — в Дагомысском, Головинском, Марьинском лесничествах. Последующие наблюдения показали: ранее на погонном метре ветвей каштана фиксировали до 20–30 галлов, после выпуска торимуса показатель снизился до 6–8.

«Мы понимаем: завезённый торимус акклиматизировался в условиях Сочинского национального парка. Теперь нужно определить, в каких именно районах он распространился естественным путем. Исследования позволят принять решение: есть ли необходимость проводить дополнительный выпуск торимуса и на каких участках это делать. Поэтому инициатива курорта «Роза Хутор», на территории которого произрастают каштаны, важна для сохранения редкого вида деревьев», — отметил заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

Масштабное обследование каштановых лесов, организованное сейчас при поддержке курорта «Роза Хутор» на территории Сочинского национального парка, — первая за пять лет комплексная оценка распространения торимуса и его влияния на снижение численности вредителя.

Проект по восстановлению популяции каштана посевного в районе Кавказских гор — часть научного практического партнёрства Интерроса, Научно-технологического университета «Сириус» и курорта «Роза Хутор». Курорт предоставляет площадки, ресурсы и инфраструктуру для проведения исследований, направленных на сохранение каштана на природных территориях, используемых для горного туризма. Учёные Научно-технологического университета «Сириус» совместно с исследователями из партнёрских научных организаций сосредоточатся на изучении генетического разнообразия каштана, его фитосанитарном оздоровлении, отборе форм, устойчивых к воздействию неблагоприятных биологических факторов.

Справочно: Ранее Интеррос и Фонд «Талант и успех» (Сириус) объявили о начале совместной работы по развитию инфраструктуры и раскрытию природного и просветительского потенциала горного кластера «Роза Хутор», а также о партнёрских экологических проектах. Помимо совместного масштабного проекта по восстановлению популяции каштана посевного в районе Кавказских гор, партнеры договорились о разработке методических подходов и системы индикаторов для комплексного мониторинга влияния рекреационной нагрузки на компоненты экосистем. Также Интеррос и Сириус договорились о совместном развитии системы экологических троп вблизи объектов Олимпийского наследия в горном кластере и организации объектов природно-познавательного туризма.

Справка о проблеме с каштаном Каштан посевной — реликт третичного периода, эндемик Кавказа, откуда получил распространение в мире. Плоды каштана занимают центральное место в осеннем рационе лесных животных, в период цветения дерево является медоносом, исторически имеет важное этнологическое значение в культуре населяющих Кавказ народов. Наибольшие площади каштановых насаждений: Краснодарский край (27000 Га), Абхазия (23000 Га), Грузия (22000 Га), каштанники встречаются на Северном Кавказе в России, в Азербайджане. Почти половина российской популяции произрастает в Сочинском национальном парке на площади более 22000 га на высотах от 200 до 800 м над у.м., возраст некоторых деревьев — 500 лет и более. Каштановые насаждения подвержены двойственной угрозе. С одной стороны, деревья страдают от грибковой инфекции, влекущей усыхание и гибель древостоев, с другой — инвазивное насекомое-вредитель восточная каштановая орехотворка поражает молодые побеги, препятствуя вегетации и еще больше ослабляя растения. С 2021 г. в Сочинском национальном парке реализуется программный подход к защите каштановых лесов, включающий направленные на поиск противодействия грибковой инфекции исследования и применение насекомых-энтомофагов — естественного врага восточной каштановой орехотворки паразитоида торимуса китайского. Сочинский национальный парк уже получил некоторый опыт борьбы с грибковой инфекцией, включая выведение обладающих иммунитетом штаммов каштана и закладку опытных посадок устойчивых к инфекции растений. Курорт «Роза Хутор» находится в центре высотного диапазона произрастания каштановых насаждений. Многолетние и молодые каштаны расположены вдоль туристских маршрутов Роза Долины и легко доступны для изучения. «Роза Хутор» готов предоставить территорию для проведения научных экспериментов по защите каштановых лесов, необходимую поддержку для инвентаризации насаждений, сбора семенного материала, выращивания и высадки саженцев, содействия внедрению биотехнологических методов борьбы с насекомыми-вредителями и т.д.

