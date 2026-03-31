Пермская структура девелопера «Железно» увеличила выручку в 165 раз

ООО Спецзастройщик «Железно Пермь» поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества в прошлом году составила 3,937 млрд руб., что выше показателя предыдущего года в 165 раз (в 2024-м — 23,8 млн руб.). Чистая прибыль компании достигла 364,8 млн руб. Годом ранее ООО демонстрировало убыток в размере 152,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО Спецзастройщик «Железно Пермь» зарегистрировано в 2019 году, учредителем является ООО «Железно Финанс». В декабре 2022 года между обществом и краевым минимущества был заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината, ограниченной улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной. Там девелопер возводит ЖК «Камаполис»: примерно 135 тыс. кв. м жилья, детский сад и прочую инфраструктуру. Также в 2024 году компания «Железно» выиграла на торгах право КРТ микрорайона Камская Долина и несмежной территории вдоль шоссе Космонавтов. Помимо жилья, в Камской долине девелопер построит аквапарк и новый картодром.