Отец Илона Маска посетит венчурный форум в Казани

Инвестор, предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск вновь посетит Казань 9 апреля. Он примет участие в Российском венчурном форуме, сообщила организатор поездки Светлана Горева на пресс-конференции ТАСС.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Маск-старший уже посещал Россию ранее. В октябре он побывал в Татарстане, где посетил ИТ-парк имени Башира Рамеева и город Иннополис.

По итогам той поездки бизнесмен положительно оценил местную городскую и IT-инфраструктуру.

Анна Кайдалова