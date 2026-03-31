Средняя стоимость гостиниц на курорте «Архыз» составляет от 5 до 20 тысяч рублей

Стоимость размещения в отелях курорта «Архыз» летом 2026 года начинается в эконом-сегменте от 5 тыс. руб. на двоих с завтраками. В среднем сегменте порядок цен — 7-8 тыс. руб., в высшем 10-20 тыс. руб. Таковы данные аналитики пресс-службы курорта и национального туроператора «Алеан».

В настоящее время на курорте началась плановая подготовка к открытию летнего сезона 2026 года. Анализ предварительного спроса показывает смещение предпочтений в сторону бюджетного отдыха, его гибкого планирования и путешествий большими компаниями.

«Стоимость размещения здесь в летние месяцы в среднем на 50% ниже, чем в зимний “катальный” сезон. Спрос на лето активизируется в мае. Большинство отелей уже сформировали прайс-листы, сохраняя цены на уровне прошлого года»,— сообщают в пресс-службе «Архыза».

По словам оператора, значительную долю гостей курорта составляют жители Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области. Туристы предпочитают приезжать на личном транспорте на два-три дня выходных. Летом востребован активный отдых: походы по экотропам, джиппинг, рафтинг, конные прогулки, квадроциклы, высокогорные качели, полеты на парапланах.

«Главный тренд 2026 года — рост числа групповых заездов. Все популярнее становятся путешествия составом по 6–7 человек, когда объединяются несколько семей или отдыхают вместе несколько поколений родственников. Сервис под запрос: от завтраков к полному пансиону. Наблюдается устойчивая тенденция к росту спроса на отели с типом питания — полный пансион. Если ранее 95% объектов предлагали только завтраки, то теперь туристы все чаще выбирают варианты с полупансионом или полным пансионом, чтобы не тратить время на поиски места, где можно поужинать или пообедать во время активного отдыха»,— говорится в пресс-релизе оператора.

Василий Хитрых