Дорогу к СКИФу от Академгородка за 1,6 млрд рублей построит омская компания

Контракт на строительство автомобильной дороги от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу Кольцово-Академгородок достался ООО «Сибирский региональный союз» из Омска. Компания предложила выполнить работы по начальной цене в 1,635 млрд руб. Сдать объект необходимо до 22 декабря 2028 года.

Всего на аукцион заявились две компании, одной из них конкурсная комиссия отказала в связи с несоответствием условиям закупки.

Работы разделены на три этапа, которые включают подготовку территории, обустройство инженерных сетей, строительство дороги протяженностью более 1,9 км, ливневой канализации, очистных сооружений и благоустройство территории.

Новая автомобильная дорога обеспечит подъезд к Сибирскому кольцевому источнику фотонов (СКИФ), дополнительный выезд из жилых районов Академгородка и снизит нагрузку на существующие магистрали, отметил глава Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, общий объем финансирования по строительству дороги от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с учетом всех этапов составит около 4,8 млрд руб.

ООО «Сибирский региональный союз» зарегистрировано в Омске в 1999 году и специализируется на строительстве автомобильных дорог. Единственным собственником компании является Арабо Григорян. Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2024 году выручка предприятия составила 2,26 млрд руб., что на 3,6% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль выросла на 83,1% и достигла 98,6 млн руб. С компанией ранее заключено 174 контракта на общую сумму 31 млрд руб.

Лолита Белова