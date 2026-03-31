Экс-руководство Кемеровского муниципального округа ждет суд за злоупотребления

Суд над бывшим главой Кемеровского муниципального округа и ее заместителем пройдет в Кузбассе. Экс-чиновникам вменяется в вину злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет), сообщили в управлении Следственного комитета региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в облпрокуратуре, по версии следствия, с июня 2022 года по январь 2024 года глава округа и ее зам заключили 35 муниципальных контрактов на приобретение жилья для социальных категорий граждан путем инвестирования в строительство многоквартирных домов в поселке Звездном. «Зная, что квартиры исполнителем не переданы, чиновницы создали условия для бесконтрольного расходования средств муниципального образования, мер по расторжению контрактов и истребованию денежных средств не приняли»,— заявили в прокуратуре, добавив, что местному бюджету причинен ущерб в размере более 290 млн руб.

Илья Николаев