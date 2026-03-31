В Чебаркуле завели дело о халатности из-за отсрочек строительства моста

Следственный отдел по Чебаркулю СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Причиной стали жалобы жителей деревни Попово на постоянные отсрочки строительства моста, который необходим в паводки, сообщает пресс-служба госоргана.

Информация о проблеме сельчан появилась в социальных сетях и СМИ. По данным жителей, несколько лет во время паводков единственная дорога к деревне затапливается. Из-за этого к населенному пункту не доезжают экстренные службы и грузовики с продуктами. Движение возможно только по старому висячему мосту, однако это опасно. Жители обращались в компетентные органы, чтобы для деревни возвели новый мост, но строительство постоянно откладывается.

Следователи установят, по какой причине должностные лица местной администрации не приняли мер по возведению моста.

