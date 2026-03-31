В России признаны нежелательными университет Тафтса и школа дипломатии при нем

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Tufts University (исследовательский университет Тафтса) и The Fletcher School of Law and Diplomacy (школа аспирантуры по международным отношениям при университете). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии прокуратуры, с начала военной операции на Украине оба учебных заведения «трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды». Они якобы открыто выражают солидарность с украинскими властями и проводят мероприятия, на которых «транслируют искаженные и недостоверные сведения о России». Также обе организации поддерживают ЛГБТ-сообщество («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) с целью «разрушения традиционных семейных и нравственных ценностей россиян».

«Провокационная информационная политика университета и школы призвана подорвать доверие населения к руководству страны, правоохранительным органам и вооруженным силам РФ, создать условия для развития протестных настроений и радикализации общества»,— утверждается в пресс-релизе надзорного ведомства.