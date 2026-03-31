В Омской области на 3% увеличилось число заказов через интернет в 2025 году

В Омской области по итогам 2025 года увеличилось количество заказов через интернет до 78,2%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 75,2%, следует из отчета Омскстата.

Положительная динамика, по данным ведомства, фиксируется с 2022 года. На тот момент доля заказов через интернет составляла 60,2%, в 2023-м — 72,8%. Покупки в интернете среди жителей региона в 2025 году совершали 84% женщин и 71% мужчин.

При этом в регионе фиксируется небольшое снижение общего числа пользователей интернетом в возрасте от 15 до 74 лет. За прошлый год показатель достиг 95,5%, тогда как в 2024-м он находился на уровне 95,9%. Согласно исследованию, в 2025 году 90,4% омичей каждый или почти каждый день выходили в сеть. 99% пользователей выходили в сеть дома, 60,9% — на работе, 93,2% — во время поездки в транспорте. Всего на территории Омской области 89,9% домов и квартир имеют доступ к интернету.

Александра Стрелкова