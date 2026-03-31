В Пермском крае за январь списали более 50 млн рублей налоговой задолженности

В Пермском крае за январь 2026 года было принудительно списано с банковских счетов более 50 млн руб. в рамках внесудебного порядка взыскания налоговой задолженности. Об этом сообщила в телеграм-канале руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

За 2026 год в банки было направлено более 63 тыс. поручений на перечисление налоговой задолженности на общую сумму 5,7 млрд руб. Более 9 тыс. должникам были приостановлены операции по счетам в банках.

Напомним, по итогам 2025 года в консолидированный бюджет Прикамья в прошлом году поступило 251,3 млрд руб.