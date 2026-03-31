Италия запретила США размещать военные самолеты на базе в Сицилии

Правительство Италии отказало США в доступе на их военную базу Сигонелла, расположенную на Сицилии. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

По данным газеты, решение было принято несколько дней назад, однако информация сохранялась в секрете. Как пишет Corriere della Sera, начальнику Генштаба Лучано Портолано сообщили, что полет нескольких американских бомбардировщиков предусматривает посадку на базе Сигонелла перед вылетом на Ближний Восток.

В публикации отмечается, что американская сторона не запрашивала разрешения на посадку и не консультировалась с военным руководством Италии. Господин Портолано уведомил США о запрете на посадку по поручению министра обороны страны Гвидо Крозетто.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ начал наносить удары по американским базам в странах Персидского залива. 11 марта Испания, осудившая удары по Ирану, также запретила США использовать совместно эксплуатируемые военные базы для военных действий против Исламской Республики. 30 марта страна закрыла свое воздушное пространство для американских военных самолетов.