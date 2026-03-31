Хуснуллин пообещал замкнуть «Приморское кольцо» в Калининградской области к 2030 году

«Приморское кольцо» в Калининградской области соединит главные туристические локации региона к 2030 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Для этого ведется строительство скоростной магистрали. Уже построенные участки трассы соединяют областной центр с аэропортом и курортами в Светлогорске и Зеленоградске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«К 2030 году замкнем кольцо и обеспечим ключевые туристические локации подъездом по скоростной магистрали. В этом году отдельные участки закончим»,— сказал господин Хуснуллин на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

«Приморское кольцо» — автомаршрут на побережье Балтийского моря в Калининградской области, который должен связать основные курорты региона: Зеленоградск, Балтийск, Светлогорск, Янтарный. Построить скоростную автотрассу, соединяющую Калининград с курортами побережья, обещал еще бывший губернатор Калининградской области Георгий Боос, занимавший пост в 2005–2010 годах. 27 октября 2009 года был открыт первый участок трассы между Калининградом и Зеленоградском.