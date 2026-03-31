ФСБ предотвратила поджог трансформаторной подстанции в Анапе

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы 2005 года рождения. По данным спецслужб, он намеревался поджечь трансформаторную подстанцию, обеспечивающую электроэнергией военные объекты, санаторно-курортные учреждения и частные дома в городе-курорте. Пресс-служба управления сообщает, что молодой человек действовал по указанию украинских кураторов.

Сотрудникам спецслужб стало известно, что житель Анапы, придерживающийся взглядов проукраинской террористической организации, в январе 2026 года установил контакт с представителем украинской разведки посредством мессенджера Telegram. Молодому человеку было предложено совершить террористический акт – поджечь крупный объект электроснабжения, что могло серьезно дестабилизировать обстановку в городе. За совершение преступления украинский куратор обещал денежное вознаграждение. Сотрудник украинских спецслужб проинструктировал молодого человека о мерах конспирации: горючие вещества он должен был купить за наличные и после совершения поджога не оставлять пустые емкости на месте преступления.

Злоумышленник не довел свой замысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ. За приготовление к совершению террористического акта ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

Анна Перова, Краснодар