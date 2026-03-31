Стартап RentAHuman.ai перепридумал «средний менеджмент» — так идею комментируют в соцсети LinkedIn. Пользователи сервиса по поиску работы активно обсуждают, будут ли именно нейросети следить за исполнением задач в компаниях.

Экономика фриланса давно стала пространством для экспериментов, а идея ИИ-начальников выводит ее на новый уровень, рассуждает разработчик Александр Литепло — создатель платформы RentAHuman.ai, где люди фактически «сдают в аренду» свои физические возможности автономным агентам. Молодой предприниматель дал интервью Wired, где назвал своим кумиром Илона Маска. Business Insider приводит детали нового проекта.

Александр Литепло пару лет назад выпустился из Университета Британской Колумбии, где познакомился с соосновательницей проекта Патрисией Тани. Оба поняли, что «искусственный интеллект — это поезд, который уже ушел со станции, и надо на него запрыгивать». Сам сайт был создан за полтора дня. Идея возникла после поездки в Японию, где есть услуги по «аренде» людей для выполнения задач или для компании. Литепло это показалось «антиутопическим», но он осознал потенциал. С одной стороны, технологии могут забрать часть работы, с другой — давать ее людям.

Искусственный интеллект не может действовать в офлайне, например, «потрогать траву», зайти в магазин или пообщаться лично. RentAHuman.ai становится «физическим слоем» для таких задач. Пользователи выполняют поручения: от доставки цветов до фотографирования еды — и получают оплату через привязанный криптокошелек. К концу марта сервис отображал 679 тыс. зарегистрированных пользователей. Правда, немало в нем и странностей. На сервисе замечено большое количество мошеннических заданий: от продвижения сторонних стартапов до схем с криптовалютами. Литепло признает проблему и вводит платную верификацию.

Предполагается, что платформа поможет людям найти дополнительный источник дохода от выполнения небольших поручений: доставки посылок, ремонта на местах, забора вещей из прачечной. Пока же самые известные задачи — подержать на площади плакат о том, что человека об этом попросил ИИ.

Яна Лубнина